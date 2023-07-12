Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України

Члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмак.

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«Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави. Погоджена Декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами», – йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що погоджена декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота України на рівні радників з питань національної безпеки США, Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами. Він вважає цей результат важливою перемогою України на шляху до НАТО.

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«Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. Ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО», – додав він.

Що передбачають гарантії безпеки?

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Всі ці принципи були закладені в концепції Kyiv Security Compact групи Расмуссена-Єрмака.

Підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права. Це означає, що держави-члени G7 повністю підтримують ініціативи Офісу Президента в площинах санкційної політики та правосуддя.

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

«Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація – перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні у підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», – додав очільник Офісу президента.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.