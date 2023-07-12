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Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України
Члени G7 домовились про довгострокову безпекову та економічну підтримку України
фото: скрін із відео

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України

Члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмак.

«Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави. Погоджена Декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами», – йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що погоджена декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота України на рівні радників з питань національної безпеки США, Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами. Він вважає цей результат важливою перемогою України на шляху до НАТО.

«Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. Ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО», – додав він.

Що передбачають гарантії безпеки?

  • Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.
  • Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Всі ці принципи були закладені в концепції Kyiv Security Compact групи Расмуссена-Єрмака.
  • Підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права. Це означає, що держави-члени G7 повністю підтримують ініціативи Офісу Президента в площинах санкційної політики та правосуддя.

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

«Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація – перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні у підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», – додав очільник Офісу президента.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.

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Теги: НАТО саміт Україна

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