НАТО та комунізм. Є одна спільна риса

Всі хочуть бути на боці переможців, бо це дає електоральні дивіденти, а як тільки виникає невизначеність, всі процеси відразу стають на паузу

Чим помітніші будуть результати наступу ЗСУ, тим легше буду отримувати те, що для продовження наступу необхідне

Напередодні саміту НАТО писав і говорив, що запрошення в блок не буде, замість цього будуть запевнення у підтримці України. І надання певної зброї, що підсолодити відсутність запрошення.

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Для цього особливої аналітики не потрібно. Тому що запрошення України в блок до закінчення бойових дій означає готовність кран НАТО до прямих боєзіткнень з російськими загарбниками. А такої готовності нема. Бо якби була, то сучасні літаки з українськими пілотами або у вигляді західних ПВК вже контролювали небо України і забезпечували наш наступ.

Тобто, передбачувана відсутність запрошення не пов’язана з ситуацією на фронті. Бо ця відсутність є проекцією все ще наявних страхів і побоювань країн НАТО стосовно конфлікту з ядерною недоімперією. А от постачання Україні сучасної зброї як раз напряму залежить від успіхів нашого наступу. Чим помітніші будуть результати наступу ЗСУ, тим легше буду отримувати те, що для продовження наступу необхідне.

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Всі хочуть бути на боці переможців, бо це дає електоральні дивіденти, а як тільки виникає невизначеність, всі процеси відразу стають на паузу. Отака сьогоднішня європейська демократія.

А тепер стосовно фронту. Мабуть, бачили в Ютубі сюжети з випробуванням різних зразків на гідравлічному пресі. Прес тисне, але нічого не відбувається. А потім раптово «Хрусть!», і зразок вже перетворився на купу уламків.

Так і ЗСУ постійно тиснуть на позиції ворога, виснажують його резерви, вичерпують волю до спротиву. Якщо нашої потужності вистачить, то ворог зламається. І звільнені території будемо рахувати не квадратними кілометрами, а переліком міст, які повернулися під наш контроль.

На цей час висновки робити зарано. Але радує те, що вже не тільки кримінальні найманці, а й кадрові російські генерали починають публічно скаржитися на проблеми зі зброєю, боєприпасами і «гарматним м’ясом». Тобто, воєнно-політична машина недоімперії працює з помітним перевантаженням, і все можливо у будь-який момент.

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НАТО схожа на комунізм, бо обов’язково настане. Колись. А город треба копати тут і зараз. Такий наш шлях.