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Україну приймуть в НАТО за спрощеною процедурою. Підсумки першого дня саміту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україну приймуть в НАТО за спрощеною процедурою. Підсумки першого дня саміту
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Союзники погодили пакет з трьох елементів, які наблизять Україну до Альянсу

Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Про це повідомив генсекс НАТО Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, завтра буде зустріч країн НАТО за участі Володимира Зеленського.

«Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО. Для України це складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО», – підкреслив він.

Генсек НАТО зазначив, що те, що сьогодні узгодили союзники – це позитивний спільний меседж щодо підтримки України та щодо шляху до членства в НАТО.

«Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між НАТО та Україною», – зазначив він.

Столтенберг додав, що союзники погодили пакет з трьох елементів, які наблизять Україну до Альянсу. Зокрема скасовують вимоги щодо виконання ПДЧ, буде багаторічна програма допомоги для повного переходу на стандарти НАТО та створення Ради Україна-НАТО, яка має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях. Перше засідання відбудеться завтра за участі президента Зеленського.

Це сильний пакет для України і чіткий шлях до її членства у НАТО, запевнив генсек.

Окрім цього, генсек розповів, що коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

Нагадаємо, що деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Серед країн-союзників спостерігаються різні підходи до цього питання. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю близько 600 млн євро.

Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.

Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг

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