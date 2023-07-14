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Представниця Держдепу: Україна відіграє важливішу роль для НАТО, ніж Росія

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Представниця Держдепу: Україна відіграє важливішу роль для НАТО, ніж Росія
Представниця Держдепу США Андреа Калан наголосила, що к*Україна має стати членом Альянсу
фото з відкритих джерел

«Не варто порівнювати Раду Росія-НАТО і Раду НАТО-Україна»

Представниця Держдепу США Андреа Калан заявила, що Україна відіграє головнішу роль для НАТО, ніж Росія. Важливість України посадовиця пояснила в інтерв'ю «Главкому».

«Мені здається, Україна відіграє головнішу роль для НАТО, ніж Росія. Про що ж йдеться на саміті? Всі кажуть тільки про Україну, як ми можемо допомогти вашій країні, що можемо зробити, аби посилити військову сумісність ЗСУ із НАТО, щоби посилювати лінії комунікації», – наголосила Калан.

Вона додала, що не варто порівнювати Раду Росія-НАТО і Раду НАТО-Україна.

«Ось тут ми впевнені, що Україна стане членом НАТО. І це (створення і робота Ради НАТО-Україна – «Главком») є частиною процесу, щоби ми рухалися у цьому напрямку», – каже вона.

Нагадаємо, що на саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. За словами генсека НАТО Столенберга, це один з елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

За словами генсека НАТО, Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

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Теги: НАТО Україна

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