Президент про закриту нараду: окупанти відчують її результати

Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах, запевний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти обов'язково відчують наслідки закритого засідання в подальших діях Захисників України. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.



Глава держави зазначив, що на нараді були присутні представники сектору оборони та безпеки. Були представники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямів захисту України.

«Всі питання, які ми розглядали, важливі, але закриті. Розглядати їх я не можу. Але окупанти відчують їх наслідки в подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.