Зеленський зібрав силовиків: головна тема – ситуація на фронті

Президент з силовиками обговорювали ситуацію на фронті та потреби української армії

Президент Володимир Зеленський в таємному режимі провів нараду з силовиками, повідомляє пресслужба Міноборони.

На зустрічі були присутні керівники Збройних сил, розвідки, Міністерств оборони та внутрішніх справ, Служби безпеки та інших силових відомств.

Учасники наради в режимі «таємно» заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України.

Також розглянули перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 серпня читайте тут.