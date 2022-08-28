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Гідність людям Донбасу повернеться: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гідність людям Донбасу повернеться: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що влада не забула про жодне своє місто

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада не забула й не забуде про жодне своє місто й про жодну свою людину. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно повʼязані: День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів усе змінилося для Донецька. А цьогоріч усій Україні не до свят. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію й загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна повернеться.

«Обов’язково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу і Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму», – зазначив глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський в таємному режимі провів нараду з силовиками.

Теги: Володимир Зеленський президент

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