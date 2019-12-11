Президент призначив голів 33 райдержадміністрацій у восьми областях
Нових очільників РДА призначено на Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Львівщині, Миколаївщині, Рівненщині й Херсонщині
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів 33 районних державних адміністрацій та звільнив двох голів РДА на Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Львівщині, Миколаївщині, Рівненщині й Херсонщині.
Відповідні розпорядження №466/2019-рп - №500/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Так, Зеленський звільнив із посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».
Водночас президент призначив голів райдержадміністрацій, зокрема:
- у Дніпропетровській області - Васильківської, Дніпровської, Криничанської, Магдалинівської, Межівської, Петриківської, П’ятихатської та Солонянської;
- у Житомирській області - Новоград-Волинської, Овруцької, Попільнянської;
- у Запорізькій області — Веселівської;
- в Івано-Франківській області - Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської, Коломийської, Снятинської, Тлумацької;
- у Львівській області - Городоцької, Жовківської, Кам’янка-Бузької, Миколаївської, Мостиської, Самбірської, Сколівської, Старосамбірської та Стрийської;
- у Миколаївській області — Баштанської, Новобузької, Очаківської;
- у Рівненській області — Млинівської;
- у Херсонській області - Іванівської РДА.
До слова, президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.