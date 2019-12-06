«Бо Зоряна нервує». Директорат Міністерства охорони здоров'я масово звільняється



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Скалецька назвала інформацію про видалення з сайті інформації про попередників фейком

«Вони перейшли межу, яку я для себе ставила», – Литовченко

Директорат Міністерства охорони здоров’я до кінця року планує звільнитися практично у повному складі. Про це у Facebook написала керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко. Зауважимо, голова директорату – найвища неполітична посада у міністерстві, наступна після міністра та заступників.

«Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила», – зазначила Литовченко.

В обід без двох хвилин державний секретар МОЗ (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані до Кабміну) зателефонувала системним адміністраторам сайту (це одне із державних підприємств МОЗу) та сказала, що у них є 5 хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду – новини, фотографії, відео – абсолютно все. Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра мене примусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, «бо Зоряна нервує», – написала Литовченко.

Доручення виконали, але після нього соцмережі захлеснула хвиля обурення.

Зазначимо: вчора Зоряна Скалецька назвала інформацію про видалення з сайті інформації про попередників фейком.

«Я заявляю всім, кого це може стосуватися, що ця інформація є фейком і не відповідає дійсності! Керівництво Міністерства цінує роботу команди Уляни Супрун і засуджує будь-які провокації з намаганням створити вигляд протистояння між командами, які в різні політичні часи докладають зусиль для забезпечення дієвої системи охорони здоров'я в Україні», - написала вона.

Наразі на сайті МОЗу знову доступна інформація, що стосується попередників Скалецької.

Як повідомлялось, сьогодні прем’єрміністр Олексій Гончарук у Верховній Раді під час години запитань до уряду висловив переконанняу тому, що у міністра Зоряни Скалецької «є достатньо мудрості і професійності, щоб підібрати собі команду самостійно і у подальшому нести відповідальність за роботу міністерства». Так він відповів на питання від фракції «Голос» стосовно кадрової політики установи.