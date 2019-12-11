Главою комісії, яку очолював Кривонос, став заступник міністра оборони



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Кабінет міністрів призначив Олександра Поліщука.заступником міністра оборони України 23 жовтня

Зеленський доручив Поліщуку у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу комісії

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.

Відповідний указ №896/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича — заступника міністра оборони України — головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - ідеться в документі.

Президент також доручив Поліщуку у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

Крім того, Зеленський вніс зміни до положення про вказану комісію, згідно з якими її членами є представник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки; представник ОП, а також за посадою: перший заступник або заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра оборони; голова Державної служби експортного контролю; перший заступник або заступник голови Державної митної служби, голови Державного космічного агентства, голови СБУ, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальник ГУР Міністерства оборони, генеральний директор Укроборонпрому.

Указом зазначено, що засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.