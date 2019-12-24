Зеленський призначив нового главу СБУ Рівненщини



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Президент призначив Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області

Тимченко після звільнення попереднього керівництва УСБУ виконував обов'язки начальника управління

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області Андрія Тимченка.

Відповідний указ №951/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області», - зазначається в документі.

За інформацією видання rivnepost, Тимченко після звільнення попереднього керівництва УСБУ виконував обов'язки начальника управління. До того він працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Андрію Тимченку - 40 років. Він має звання підполковника.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

Також сьогодні Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА, яких призначив на початку липня.

Крім того, у понеділок Зеленський призначив 49 суддів.