Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні

Україна отримала від Німеччини 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом

До нових постачань увійшли ракети для системи SLM Iris-T та розвідувальні безпілотники

Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке країна передала Україні. До списку зокрема ввійшла додаткова партія ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а також бронемашини Dingo. Список оприлюднили на сайті уряду.

До нових постачань увійшли:

ракети для системи SLM Iris-T;

30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;

18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені);

18 розвідувальних безпілотників;

п'ять тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;

три навантажувачі (два з них поставлені раніше).

Крім того, німецький уряд опублікував і список того, що готується до передачі в Україну, а саме:

ракети для системи SLM Iris-T;

42 танкових трали для розмінування;

чотири мобільних/захищених системи розмінування;

чотири мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;

п'ять мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

«З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться ця передача», – додали в уряді.

Раніше повідомлялося, що Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2.