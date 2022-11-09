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Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
Україна отримала від Німеччини 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом
фото ілюстративне

До нових постачань увійшли ракети для системи SLM Iris-T та розвідувальні безпілотники

Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке країна передала Україні. До списку зокрема ввійшла додаткова партія ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а також бронемашини Dingo. Список оприлюднили на сайті уряду.

До нових постачань увійшли:

  • ракети для системи SLM Iris-T;
  • 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
  • 18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені);
  • 18 розвідувальних безпілотників;
  • п'ять тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
  • три навантажувачі (два з них поставлені раніше).

Крім того, німецький уряд опублікував і список того, що готується до передачі в Україну, а саме:

  • ракети для системи SLM Iris-T;
  • 42 танкових трали для розмінування;
  • чотири мобільних/захищених системи розмінування;
  • чотири мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;
  • п'ять мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

«З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться ця передача», – додали в уряді.

Раніше повідомлялося, що Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2.

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Теги: Україна окупанти росія війна зброя Німеччина

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