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Німеччина надіслала для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Німеччина надіслала для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників 
Техніка допоможе виганяти ворогів із нашої землі
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Дрони стали частиною пакета допомоги 

Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Із Німеччини направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних безпілотників.

Крім того, ФРН надала інші необхідні засоби захисникам України. 

Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке країна передала Україні. До списку зокрема ввійшла додаткова партія ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а також бронемашини Dingo.

Тим часом Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2.

До слова, федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який приїздив до Києва, заявив, що уряд Німеччини допоможе Україні у переслідуванні воєнних злочинців.

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Теги: безпілотник Німеччина

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