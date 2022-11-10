Німеччина надіслала для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників 

Дрони стали частиною пакета допомоги

Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Із Німеччини направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних безпілотників.

Крім того, ФРН надала інші необхідні засоби захисникам України.

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Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке країна передала Україні. До списку зокрема ввійшла додаткова партія ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а також бронемашини Dingo.

Тим часом Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2.

До слова, федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який приїздив до Києва, заявив, що уряд Німеччини допоможе Україні у переслідуванні воєнних злочинців.