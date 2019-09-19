Президент звільнив шість голів райдержадміністрацій на Рівненщині
Президент України Володимир Зеленський
Чиновники звільнені через закінчення терміну повноважень минулого президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив шість голів районних державних адміністрацій у Рівненській області
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Зеленський звільнив глав:
- Березнівської,
- Дубенської,
- Корецької,
- Млинівської,
- Острозької,
- Радивилівської районних держадмістрацій Рівненської області.
Чиновники звільнені через закінчення терміну повноважень минулого президента.
Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський звільнив голів 13 з 14 районних державних адміністрацій Івано-Франківській області.
Зеленський також звільнив голову Каховської райдержадміністрації Херсонської області.
Раніше Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області.