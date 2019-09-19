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    Політика

    Президент звільнив шість голів райдержадміністрацій на Рівненщині

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    Президент&nbsp;України Володимир Зеленський - Президент звільнив шість голів райдержадміністрацій на Рівненщині
    Президент України Володимир Зеленський

    Чиновники звільнені через закінчення терміну повноважень минулого президента

    Президент України Володимир Зеленський звільнив шість голів районних державних адміністрацій у Рівненській області

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    Зеленський звільнив глав:

    • Березнівської,
    • Дубенської,
    • Корецької,
    • Млинівської,
    • Острозької,
    • Радивилівської районних держадмістрацій Рівненської області.

    Чиновники звільнені через закінчення терміну повноважень минулого президента.

    Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський звільнив голів 13 з 14 районних державних адміністрацій Івано-Франківській області.

    Зеленський також звільнив голову Каховської райдержадміністрації Херсонської області.

    Раніше Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області.

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