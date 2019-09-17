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    Політика

    Президент звільнив 14 голів райдержадміністрацій у двох областях

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    Президент України&nbsp;Володимир Зеленський - Президент звільнив 14 голів райдержадміністрацій у двох областях
    Президент України Володимир Зеленський

    Своїх посад позбулися очільники РДА в Івано-Франківській та Херсонській областях

    Президент України Володимир Зеленський звільнив голів 13 з 14 районних державних адміністрацій Івано-Франківській області.

    Відповідні розпорядження від 16 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

    Згідно з документами, у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього президента звільнено голів:

    • Тлумацької,
    • Тисменицької,
    • Снятинської,
    • Рожнятівської,
    • Рогатинської,
    • Надвірнянської,
    • Косівської,
    • Коломийської,
    • Долинської,
    • Городенківської,
    • Галицької,
    • Верховинської,
    • Богородчанської РДА.

    Зеленський також звільнив голову Каховської райдержадміністрації Херсонської області.

    Раніше Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області.

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