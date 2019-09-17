Президент звільнив 14 голів райдержадміністрацій у двох областях
Президент України Володимир Зеленський
Своїх посад позбулися очільники РДА в Івано-Франківській та Херсонській областях
Президент України Володимир Зеленський звільнив голів 13 з 14 районних державних адміністрацій Івано-Франківській області.
Відповідні розпорядження від 16 вересня оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документами, у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього президента звільнено голів:
- Тлумацької,
- Тисменицької,
- Снятинської,
- Рожнятівської,
- Рогатинської,
- Надвірнянської,
- Косівської,
- Коломийської,
- Долинської,
- Городенківської,
- Галицької,
- Верховинської,
- Богородчанської РДА.
Зеленський також звільнив голову Каховської райдержадміністрації Херсонської області.
Раніше Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області.