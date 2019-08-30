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    Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області

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    Президент звільнив 16 голів РДА на Дніпропетровщині - Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області
    Президент звільнив 16 голів РДА на Дніпропетровщині

    Розпорядження оприлюднені 30 серпня

    Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 16 голів районних міських адміністрацій у Дніпропетровській області.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідні розпорядження були оприлюднені 30 серпня. Причиною звільнення вказане «закінченням строку повноважень президента України».

    Так, було звільнено:

    • Р.Буленка з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • В.Хведчука з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • А.Кисіль з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • І.Хрипка з посади голови Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • С.Саламаху з посади голови П'ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • А.Столбченка з посади голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • С.Максимчука з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • В.Гребцова з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • В.Зражевського з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • С.Нагайченка з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • О.Гапіча з посади голови Криничанської районної державної Дніпропетровської області;
    • С.Сусловича з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • О.Ковальчука з посади голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • С.Турченюка з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
    • О.Харченка з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
    Крім того, 30 серпня оприлюднене розпорядження про поновлення на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області В.Коляди.
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