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Приєдналась до українців. Посол Британії працювала з ліхтариком, щоб заощадити електроенергію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Приєдналась до українців. Посол Британії працювала з ліхтариком, щоб заощадити електроенергію
Мелінда Сіммонс показала приклад українцям
фото ілюстративне

Посол Британії Мелінда Сіммонс приєднатись до українців, які заощаджують і допомагають енергетикам збалансувати систему

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що увечері 12 жовтня працювала з ліхтариком, щоб приєднатись до українців, які заощаджують і допомагають енергетикам збалансувати систему. Про це вона написала у своєму Twitter.

«Зробила свій внесок, щоб заощадити електроенергію, та сьогодні ввечері попрацювала у Києві при світлі ліхтарика. Думаю, після пережитого голоду, терору, окупації та війни лише за минуле сторіччя спроби Росії зруйнувати енергосистему України не спинять прагнення українців жити вільно», – написала Мелінда Сіммонс.

10 жовтня після ракетних ударів РФ по Києву посол повідомляла, що команда у безпеці й висловила співчуття постраждалим та подяку рятувальникам. Наступного дня Мелінда Сіммонс виступала на події у Варшаві, але написала, що посольство залишається у Києві. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. 

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: Велика Британія Україна електроенергія

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