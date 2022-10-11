Атака на енергосистему: уряд знову звернувся до українців із проханням

У зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

Українців просять в години пік (з 17:00 до 23:00) не вмикати енергомісткі прилади

Кабінет міністрів просить громадян сьогодні також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії. Уряд зазначає, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт.

«Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує», – додав прем’єр.

Шмигаль наголосив, що вчора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.

«Але Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо», – додав очільник уряду.

Зазначається, що вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.