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    Політика

    Пристайко припускає, що мюнхенський «план миру в Україні» – політичне замовлення

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    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко - Пристайко припускає, що мюнхенський «план миру в Україні» – політичне замовлення
    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

    Мюнхенський план не враховує положень міжнародного права і розвиток ситуації, який бачить Україна

    Опублікований під час Мюнхенської конференції з безпеки план з 12 кроків щодо врегулювання війни на Донбасі могли створити в рамках політичного замовлення.

    Таку думку озвучив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «Є люди, які щиро хочуть допомогти, і пропонують свої плани, є ті, хто виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайностями, то цей план 12-ти посередині, але ближче до політичного замовлення, – сказав Пристайко.

    Глава МЗС вважає, що його опублікували саме зараз, оскільки Мюнхенська конференція є хорошою ареною для подібних ідей.

    Він додав, що зазначений план не враховує положень міжнародного права і розвиток ситуації, який бачить Україна.

    «Ми дійсно вважаємо, що цей «продукт» не враховує багато чого того, що є на місці. Він не враховує той розвиток, який можливо, як бачить собі Україна. Точно не враховує міжнародне право, яке вимагає від Росії просто залишити українську територію, віддати Крим», – підсумував Пристайко.

    Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

    Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

    Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

    Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.

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