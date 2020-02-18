Глава Мюнхенської конференції потрапив в «чистилище» сайту «Миротворець»



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Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер підписав скандальний мирний план для Донбасу

Автори ресурсу звинувачують Ішингера в замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, участі в пропагандистських заходах РФ та маніпулюванні суспільно значущою інформацією

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер потрапив в базу сайту «Миротворець» за підписання плану з мирного врегулювання на Донбасі.

Автори ресурсу звинувачують Ішингера в «замаху на суверенітет і територіальну цілісність України», «участі в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України» та «маніпулюванні суспільно значущою інформацією».

Зазначається, що документ 12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону «по суті, ставить за мету відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупацію Криму і без виконання вимог України щодо Донбасу».

«Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ з Євросоюзом. Також планом передбачено запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідів України, включаючи Росію», - йдеться на сайті «Миротворця».

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.