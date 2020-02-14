Із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України



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При переході за посиланням сайт видає помилку

З сайту Мюнхенській конференції з безпеки зникла скандальна заява з кроками для досягнення миру в Україні. На даний момент за посиланням на документ сайт видає помилку.

Зокрема, при переході за посиланням з'являється повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений. При цьому пошук по сайту не видає результати з 12 кроками щодо досягнення миру в Україні.

Також сайт конференції прибрав повідомлення, у якому зазначав, що даний документ був розроблений за співавторства Мюнхенської безпекової конференції та підтриманий нею.

Жодних повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

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