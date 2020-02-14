На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні



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На конференції погодили першу заяву по Україні

На Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму.

У заяві йдеться, що в 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч осіб, а близько 2,5 млн українців стали вимушеними переселенцями.

У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК). Розширити теми переговорів «нормандської четвірки» з включенням проблеми припинення боїв. Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі. Розшук зниклих безвісти. Розмінування на Донбасі. Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Російської Федерації. Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням. Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод. Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки. Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією. Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу.