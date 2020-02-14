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    На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні

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    На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні

    На конференції погодили першу заяву по Україні

    На Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму.

    У заяві йдеться, що в 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч осіб, а близько 2,5 млн українців стали вимушеними переселенцями.

    У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

    1. Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
    2. Розширити теми переговорів «нормандської четвірки» з включенням проблеми припинення боїв.
    3. Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
    4. Розшук зниклих безвісти.
    5. Розмінування на Донбасі.
    6. Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Російської Федерації.
    7. Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
    8. Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
    9. Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
    10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
    11. Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
    12. Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

    Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

    Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу.
    ЄС НАТО розмінування СЦКК Мюнхенська конференція з безпеки робота розшук
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