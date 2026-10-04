Про що домовилися Зеленський і Мерц: підсумки зустрічі

Зеленський та Мерц домовились і надалі робити все можливе для того, щоб дипломатія нарешті спрацювала і принесла мир

Україна отримає €1,3 млрд допомоги від Німеччини для посилення оборони та енергетичного сектору

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили посилення оборони України та додаткове фінансування для енергетичної інфраструктури перед зимою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Фрідріху Мерцу за візит до України у час, коли фактично щогодини відбуваються удари російських дронів по Києву. За словами президента, приїзд канцлера – це правильний сигнал підтримки України та сміливості Німеччини й усієї Європи.

«Дуже вдячний, що і візит відбувається, і Посольство Німеччини продовжує свою роботу в Україні, і повний спектр нашої співпраці з Німеччиною, нашого стратегічного партнерства зберігається», – сказав Володимир Зеленський.

Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну та українців і робитиме це, поки війна не закінчиться.

«Ми робимо це не лише для того, щоб захистити територіальну цілісність України, але робимо це з глибокого переконання і у власних інтересах, адже йдеться про безпеку Європи і про продовження такого політичного ладу, який ми по праву збудували в Європі після Другої світової війни», – зазначив канцлер.

Передусім під час зустрічі говорили про оборонну допомогу. Фрідріх Мерц повідомив про новий, комплексний пакет підтримки на більш ніж €1,3 мільярда. Глава держави подякував за цей сильний крок допомоги в такий складний для України час.

«Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики – це дуже важливо – перед зимою, важливий енергетичний пакет. У цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних шахедів також. Це особливо важливо», – відзначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що через відсутність успіхів Росії на фронті лише цього тижня росіяни запустили 900 реактивних шахедів, значну частину звичайних ударних дронів та балістичні ракети. Лідери обговорили спільні зусилля для протидії дронам. За словами глави держави, це особливо важливо з огляду на нещодавні спроби Росії влаштувати диверсії на аеродромі у Лейпцигу та інші диверсії по всій Європі.

Глава держави зауважив, що День німецької єдності, який відзначали напередодні, є одним з найбільш важливих днів не лише для німецької держави, а й для всієї Європи. Він доводить, що народи завжди переграють диктаторів. І та співпраця, яка існує між Україною та Німеччиною, демонструє те ж саме: Росія та її шахеди і ракети не переможуть Україну та життя.

«Ми допомагаємо одне одному. Це правда. Україна та Німеччина вже сьогодні спільно виробляють дрони. Україна буде закуповувати більше зброї та обладнання в Німеччині. Почалася робота – спільна робота – по створенню підрозділів БпЛА, є відповідні пропозиції, БпЛА в Німеччині», – наголосив президент.

Сьогодні ж міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Борис Руге підписали Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері протидії безпілотним системам.

«На сьогодні в нас з німецькою стороною 15 угод і документів, і більшість із них про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж €8,5 мільярда», – наголосив Володимир Зеленський.

Серед підписаних документів:

Спільна декларація про наміри щодо співробітництва у сфері протидії безпілотним системам між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини. Контракт про локалізацію виробництва українських дронів в Німеччині між Національною гвардією України і компанією Quantum Systems GmbH. Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпілотних систем пожежогасіння та рятувальних робіт між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Alpha Robotics Germany. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо закупівлі та постачання ракет IRIS-T. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо закупівлі та постачання вогневих установок IRIS-T та додаткової ракети. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо розробки та закупівлі високоточних артилерійських боєприпасів. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Hensoldt щодо закупівлі тактичних радарів, радарів спостереження та відстеження. Лист про наміри між Міністерством оборони України та Quantum Systems щодо тестування і постачання дронів-перехоплювачів. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Siemens Energy. Меморандум про взаєморозуміння між НЕК «Укренерго» та двома німецькими операторами електромереж – 50Hertz і Amprion. Меморандум про взаєморозуміння між Групою «Нафтогаз» та Siemens Energy. Меморандум про взаєморозуміння між Quantum Systems та Fire Point. Меморандум про взаєморозуміння між ARX Robotics та Roboneers. Лист про наміри між Helsing та Culver Aerospace.

Фрідріх Мерц зауважив, що цього разу вперше приїхав до України разом з економічною делегацією високого рівня, включно з Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

«Приїхали підприємці зі сфер оборони, промисловості, енергетики. Ці підприємці хочуть зробити свій внесок в оборону, у забезпечення та у відбудову», – додав він.

Глава держави окремо подякував Німеччині за спільну з іншими провідними країнами та компаніями Європи участь у програмі Freyja. Для посилення безпекової позиції наших країн важливо рухатися швидко, наголосив президент, адже це стосується захисту як людських життів, так і кордонів, моря та інфраструктури.

«Загалом європейський потенціал – безпековий, політико-дипломатичний, технологічний – треба поєднати максимально, щоб росіяни відчували, що їхній потенціал агресії та диверсій проти Європи точно менший, ніж наш спільний потенціал. І саме це може бути правильною основою нової політики стримування Росії», – акцентував Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц домовились і надалі робити все можливе для того, щоб дипломатія нарешті спрацювала і принесла мир в Україну.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.