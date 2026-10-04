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Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини
Україна отримає комплексний пакет підтримки від Німеччини, його сума склала понад €1,3 млрд
фото: Офіс президента

Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Києві.

За словами українського лідера, допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

«Є новий комплексний пакет підтримки для України, більше €1,3 млрд. Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо», – сказав він.

Крім того, Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів. Вони стосуються безпекової співпраці, виробництва озброєння, закупівель, замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні.

Зеленський повідомив, що загальна вартість домовленостей перевищує €8,5 млрд . Також сторони уклали окрему домовленість, яка має розширити можливості спільної протидії безпілотникам.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Після прибуття Мерц заявив, що найближчими тижнями Україна потребує посиленої підтримки. Під час візиту канцлер має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед ключових тем – військова допомога Україні, відновлення енергетики та спільне виробництво озброєнь.

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Теги: військова допомога Фрідріх Мерц Україна Володимир Зеленський зброя Німеччина

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