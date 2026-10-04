Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини

Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Києві.

За словами українського лідера, допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

🇩🇪🇺🇦Україна отримала новий пакет підтримки від Німеччини на понад €1,3 млрд – Зеленський За словами президента, пакет передбачає постачання зброї, підтримку української енергетики напередодні зими та посилення протиповітряної оборони. Загалом під час зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом Україна підписала 15 угод і документів. Їхня загальна вартість перевищує €8,5 млрд. Йдеться, зокрема, про безпекову співпрацю, виробництво зброї, закупівлі для потреб України та спільні проєкти. Окремо підписано домовленість, яка розширює можливості спільної протидії російським дронам. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2026

«Є новий комплексний пакет підтримки для України, більше €1,3 млрд. Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо», – сказав він.

Крім того, Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів. Вони стосуються безпекової співпраці, виробництва озброєння, закупівель, замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні.

Зеленський повідомив, що загальна вартість домовленостей перевищує €8,5 млрд . Також сторони уклали окрему домовленість, яка має розширити можливості спільної протидії безпілотникам.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Після прибуття Мерц заявив, що найближчими тижнями Україна потребує посиленої підтримки. Під час візиту канцлер має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед ключових тем – військова допомога Україні, відновлення енергетики та спільне виробництво озброєнь.