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Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі
фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини наголосив на необхідності реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією

Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим завданням у Брюсселі, але для його виконання є низка умов. Як інформує «Главком», про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Я повторюю свою пропозицію асоційованого членства. Ми знаємо, що Україна працює над реформами», – сказав канцлер ФРН.

Водночас він наголосив на необхідності реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Мерц відверто попередив, що від ухвалення цих законів залежить доля подальшої допомоги для України від ЄС.

Мерц також анонсував зустріч «коаліції охочих» узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

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Теги: Німеччина гроші Володимир Зеленський Україна президент Фрідріх Мерц Європейський Союз

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