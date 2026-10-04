Хмара обговорив із Мерцом посилення української ППО

Німеччина вже надала Україні €11,5 млрд, що складає близько третини від всієї військової допомоги цьогоріч

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Очільник оборонного відомства розказав про те, що відбувається на полі бою, плани Росії щодо мобілізації, виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Зокрема, йшлося про реактивні дрони та балістику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Хмара та Мерц говорили також про потреби фронту і те, які рішення важливо масштабувати. Окремо зосередились на посиленні української ППО та мобілізації зусиль партнерів у цьому питанні. Євгеній Хмара передав Фрідріху Мерцу перелік необхідного Силам оборони озброєння, зокрема йдеться про боєприпаси до F-16 та ракети до IRIS-T і Patriot.

Міністр оборони подякував канцлеру Німеччини за послідовну та сталу підтримку України. Лише у 2026-му році обсяг допомоги становить €11,5 млрд, що складає близько третини від всієї військової допомоги цьогоріч та є найбільшим внеском в оборону України серед всіх країн-партнерів.

Також Євгеній Хмара взяв участь в Українсько-Німецькому бізнес форумі, де йшлося про те, як перейти від окремих проєктів до спільної українсько-німецької програми масштабування і далі – до системного спільного виробництва.

За підсумками форуму Міністр оборони України підписав п’ять документів із німецькими оборонними компаніями. Їх реалізація дозволить Україні закупити ракети, високоточні боєприпаси, радари та інше озброєння.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.