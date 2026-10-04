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Мерц звернувся до Путіна з місця удару РФ по Академії наук

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мерц звернувся до Путіна з місця удару РФ по Академії наук
Фрідріх Мерц оглянув пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук
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Під час візиту канцлера Німеччини до пошкодженої будівлі в Києві лунала повітряна тривога

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідали місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави і dpa.

Президент наголосив, що удар був спрямований саме по Національній академії наук і був умисним. «Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака», – заявив Зеленський.

Глава держави також подякував Мерцу за те, що той відвідав місце російського удару попри повітряну тривогу та атаки РФ на столицю. «Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини», – наголосив президент.

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Перебуваючи біля пошкодженої будівлі Національної академії наук, Мерц звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити війну та атаки на Україну.

«Пане Путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові обговорити між собою питання припинення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися», – заявив канцлер Німеччини.

Мерц наголосив, що російського удару зазнала Академія наук у самому центрі Києва, лише за кількасот метрів від посольства Німеччини. Він також звернув увагу на те, що під час його візиту до української столиці кілька разів лунала повітряна тривога. «Тут щодня вчиняються воєнні злочини», – підкреслив Мерц.

Канцлер також заявив, що Росія продовжує завдавати ударів по українській інфраструктурі в той час, коли країна готується до зими. «Я знову звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо вести переговори, але тільки тоді, коли зброя замовкне – і зброя має замовкнути», – наголосив Мерц.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом. Разом із ним прибули міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро представників оборонних і енергетичних компаній.

Після прибуття Мерц заявив, що найближчими тижнями Україна потребує посиленої підтримки. Під час візиту канцлер має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед ключових тем – військова допомога Україні, відновлення енергетики та спільне виробництво озброєнь.

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Теги: Київ Фрідріх Мерц путін соцмережі Володимир Зеленський відео тривога

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