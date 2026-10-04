Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом

Німецького канцлера супроводжують міністерка економіки та представники оборонних і енергетичних компаній

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Німецький політик приїхав до української столиці потягом, його супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро підприємців, які представляють оборонну й енергетичну галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням очільника МЗС Андрія Сибігу та DW.

Після прибуття до Києва Мерц пояснив мету свого візиту необхідністю посилити підтримку України найближчими тижнями. «Якщо не зупинити Росію, її воєнна машина рано чи пізно обернеться проти нас», – заявив канцлер.

Мерц наголосив, що на Україну очікує вже п'ята зима від початку повномасштабної війни. Він згадав російські удари по українських містах, житлових будинках та теплоелектростанціях і заявив, що терором українців не зламати.

Мерц також звернув увагу на співпрацю українських та німецьких компаній у розробці нових технологій. «Наше партнерство – це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними», – зазначив він.

За словами Сибіги, протягом дня Мерц проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорять питання двостороннього співробітництва, європейського та міжнародного порядку денного.

«Попереду сьогодні дуже змістовний порядок денний, зосереджений на зміцненні України, нашої оборони та стійкості, а також нашої спільної європейської безпеки», – зазначив міністр.

За даними Reuters, під час візиту Мерц має оголосити про пакет заходів на підтримку України. Йдеться про виділення €1 млрд військової допомоги та €350 млн на ремонт енергетичної інфраструктури.

Мерц прибув до України потягом фото: Андрія Сибіга у Х

Київський вокзал зустрів німецьку делегацію написом «Herzlich willkommen» фото: Андрія Сибіга у Х

Однією з головних цілей поїздки канцлера також є завершення домовленостей щодо спільного виробництва Україною та Німеччиною різних типів безпілотників. Особливу увагу сторони приділяють нарощуванню виробництва дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними БпЛА.

Угода також передбачає спільну розробку та виробництво далекобійного озброєння з дальністю понад 1000 км, яке Україна зможе використовувати для ударів по цілях углибині Росії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав протиповітряну оборону найбільш слабким місцем України та заявив, що Берлін шукає можливості для її посилення. Він висловив сподівання, що партнерам вдасться краще підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема у сфері енергопостачання.

Мерц також заявляв, що Німеччина разом із європейськими партнерами обговорює конкретну допомогу українському бюджету та додаткові можливості для посилення ППО.