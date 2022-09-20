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Про що говоритиме Україна на Генасамблеї ООН: Кулеба назвав дві великі теми

Надія Клочко
glavcom.ua
Про що говоритиме Україна на Генасамблеї ООН: Кулеба назвав дві великі теми
Президент України виступить на Генасамблеї ООН 21 вересня
фото з відкритих джерел

Глава української дипломатії окреслив питання, які буде підіймати українська делегація на Генасамблеї ООН

Українська делегація на Генасамблеї ООН планує обговорити створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії, а також про механізм відшкодування збитків, завданих нашій країні війною. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на 77 сесії Генасамблеї ООН, передає «Укрінформ».

«У нас є дві великі теми, які ми обговорюємо. Перша – це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії. Друга – запровадження компенсаційного механізму – для компенсації завданих Україні збитків за рахунок російських грошей, заарештованих у світі», – пояснив міністр.

За словами Кулеби, йдеться не лише про золотовалютні резерви Росії, а й про інші активи, наприклад нерухомість. Він підкреслив, що це одна з наскрізних тем двосторонніх переговорів.

Як відомо, чергова 77 сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. 20 – 26 вересня проходитиме тиждень високого рівня – за участю лідерів держав, глав урядів та міністрів закордонних справ. Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї в режимі відеозвернення 21 вересня під час вечірнього засідання.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

Також раніше стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушає до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де відбудеться Генасамблея, для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

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Теги: війна ООН Дмитро Кулеба

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