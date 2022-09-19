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Україна на Генасамблеї ООН запропонує схвалити конфіскацію активів Росії, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна на Генасамблеї ООН запропонує схвалити конфіскацію активів Росії, – ЗМІ
Україна на Генасамблеї ООН виступить за створення міжнародного компенсаційного механізму
фото ілюстративне

Високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великої Британії

Україні запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв'язану війну. Про це повідомляє The Guardian.

Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великої Британії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Разом з тим видання зазначає, що репарації були підтримані у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс як міністр закордонних справ висловила принципову підтримку цієї ідеї.

Санкційне законодавство Великої Британії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського Центробанку та деяких олігархів, але не передбачає перманентний арешт, не кажучи вже про їхню односторонню передачу до фонду відновлення України.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

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Теги: росія міністр арешт Україна репарації

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