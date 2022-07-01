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    Політика

    Протестантський пастор образився, що українці дякують ЗСУ, а не Богу (відео)

    Протестантський пастор Олег Боков попросив Зеленського замінити військову рекламу з матюками - Протестантський пастор образився, що українці дякують ЗСУ, а не Богу (відео)
    Протестантський пастор Олег Боков попросив Зеленського замінити військову рекламу з матюками
    фото: скріншот

    Керівник молодіжної церкви Upstream Church Олег Боков звернувся до президента Зеленського

    Представник однієї із протестантських течій у християнстві розкритикував подяки українців Збройним силам та нецензурні вислови часів війни, які стали крилатими фразами. Про це пастор Олег Боков заявив у своєму відеозверненні.

    Очільник молодіжної церкви Upstream Church (яка є частиною церкви Адвентистів сьомого дня в Києві) звернувся до Володимира Зеленського, аби той частіше згадував Бога у своїх промовах і дякував йому за успіхи української армії у війні. Бо, бідкається Боков, багато українців «віддають всю славу Україні та її героям», а не Богу.

    Також протестантський пастор розкритикував візуальну рекламну продукцію, в якій використовується нецензурна лексика, зокрема, фраза на адресу російського воєнного корабля.

    За словами Бокова (як він сам себе назвав – «можливого, найвпливовішого християнського блогера України»), вживання нецензурних слів «призведе до негативних наслідків» у майбутньому.

    Нагадаємо, що у квітні на Житомирщині православний священник (представник УПЦ МП) закликав підтримати збройну агресію окупантів.

    А інший священик Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині.

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    Теги: церква ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна
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    Протестантський пастор образився, що українці дякують ЗСУ, а не Богу (відео)