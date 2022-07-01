Протестантський пастор образився, що українці дякують ЗСУ, а не Богу (відео)

Керівник молодіжної церкви Upstream Church Олег Боков звернувся до президента Зеленського

Представник однієї із протестантських течій у християнстві розкритикував подяки українців Збройним силам та нецензурні вислови часів війни, які стали крилатими фразами. Про це пастор Олег Боков заявив у своєму відеозверненні.

Очільник молодіжної церкви Upstream Church (яка є частиною церкви Адвентистів сьомого дня в Києві) звернувся до Володимира Зеленського, аби той частіше згадував Бога у своїх промовах і дякував йому за успіхи української армії у війні. Бо, бідкається Боков, багато українців «віддають всю славу Україні та її героям», а не Богу.

Також протестантський пастор розкритикував візуальну рекламну продукцію, в якій використовується нецензурна лексика, зокрема, фраза на адресу російського воєнного корабля.

За словами Бокова (як він сам себе назвав – «можливого, найвпливовішого християнського блогера України»), вживання нецензурних слів «призведе до негативних наслідків» у майбутньому.

Нагадаємо, що у квітні на Житомирщині православний священник (представник УПЦ МП) закликав підтримати збройну агресію окупантів.

А інший священик Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині.