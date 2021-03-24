Протести на Банковій: учасникам акції не обрали запобіжний захід

Адвокат разом з підзахисними чекали на засідання з 16:00 до закінчення роботи суду

Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу підозрюваним у пошкодженні будівлі Офісу президента не відбулося.

Про це сказав журналістам один з адвокатів Масі Найєм, повідомляє Суспільне.

«У зв’язку з тим, що судді немає, ми йдемо з-під суду і будемо чекати на нову дату засідання. Коли ми звернулися до помічника суду, він повідомив, у зв’язку з чим судове засідання не відбулося», — заявив Найєм.

Мітинги під ОПУ: суд з обрання запобіжних засобів підозрюваним не відбувся pic.twitter.com/ToAHed8lvm — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) March 24, 2021

Суддя сказала, що перебуває в нарадчій кімнаті, тому засідання затримається, про що адвокатам не повідомила заздалегідь. За словами Найєма, вони разом з підзахисними чекали на засідання з 16:00 до закінчення роботи суду.

У Telegram-каналі активіста Сергія Стерненка заявили, що розгляд справ учасників протесту під Офісом президента «навмисно затягують»: суддя нібито сиділа в кабінеті, поки підозрювані з адвокатами «чекали понад чотири години на вулиці».

Нагадаємо, Сергію Філімонову інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента 20 березня. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону.

Заступник голови МВС Антон Геращенко учасників акції біля Офісу президента назвав маргіналами, неонацистами і скінхедами з профашистських кіл.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.