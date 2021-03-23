Протести на Банковій: ще одному активісту вручили підозру

Лідеру руху «Гонор» поліція вручила підозру, відмовившись дочекатись адвоката

Правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову - організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

Підозра вручена за ч.4 статті 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Філімонов С.Ф., 20.03.2021, приблизно о 20 год. 00 хв., йдучи попереду групи невстановлених осіб та підходячи до будівлі Офісу президента... надавав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій», - йдеться в оприлюдненому Філімоновим тексті підозри.

На сторінці Сергія Стерненка в Facebook додали, що підозра вручена не за однією, а за двома статтями – крім хуліганства, ще умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Санкція першої статті передбачає до семи років позбавлення волі, другої - обмеження чи позбавлення волі строком до п'яти років.

«Цікаво, як Філімонов міг заподіяти працівникові правоохоронного органу побоїв, якщо поліція наполягає, що її там не було, і жодного постраждалого теж?», - зазначили на сторінці Стерненка, яку після його ув'язнення ведуть товариші.

Учора заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

Сьогодні зранку будинок на Банковій був обгороджений обмежувальними стрічками з логотипом Державного управління справами.