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    Заворушення на Банковій: поліція відкрила ще одну справу та оголосила список підозрюваних

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    Погроми біля Офісу президента відбулися 20 березня - Заворушення на Банковій: поліція відкрила ще одну справу та оголосила список підозрюваних
    Погроми біля Офісу президента відбулися 20 березня
    Фото з відкритих джерел

    Підозри оголошено вже двом учасникам акції протесту

    Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    Правоохоронці переконані, що організатори акції протесту заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями та, як наслідок, застосування сили при припиненні правопорушень.

    «Утім жодних протистоянь не відбулося. Ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень. Натомість пошкоджено фасад і двері Офісу президента України», – зазначили у МВС і заявили, що кожен учасник заходу, який вчиняв протиправні дії, нестиме відповідальність, згідно із законом.

    На цей час процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам.

    Згідно з відео, яке оприлюднило МВС, найближчим часом підозри можуть отримати:

    • Вадим Адамов;
    • Роман Ратушний;
    • Олексій Білковський;
    • Олег Кобезьський;
    • Денис Міщенко.

    Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

    Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

    Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

    Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».

    23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.

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    Теги: Національна поліція України МВС кримінал Офіс президента Сергій Стерненко
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