Заворушення на Банковій: поліція відкрила ще одну справу та оголосила список підозрюваних

Підозри оголошено вже двом учасникам акції протесту

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Правоохоронці переконані, що організатори акції протесту заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями та, як наслідок, застосування сили при припиненні правопорушень.

«Утім жодних протистоянь не відбулося. Ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень. Натомість пошкоджено фасад і двері Офісу президента України», – зазначили у МВС і заявили, що кожен учасник заходу, який вчиняв протиправні дії, нестиме відповідальність, згідно із законом.

На цей час процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам.

Згідно з відео, яке оприлюднило МВС, найближчим часом підозри можуть отримати:

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезьський;

Денис Міщенко.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.