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Протестний дайджест: як українці по всьому світу мобілізуються проти російського агресора (фото)

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Протестний дайджест: як українці по всьому світу мобілізуються проти російського агресора (фото)
В Європі за останні сім днів пройшло близько десяти акцій протесту
фото: Маріанна Паньків

Українські протестні акції тривають по всьому світу

Минулого тижня українці протестували за збільшення військової допомоги Україні через терор, який активізувала Росія проти мирного населення України. В Європі за останні сім днів пройшло близько десяти акцій протесту, передає «Главком» з посиланням на Українського центру безпеки та співпраці.

Українські протестні акції тривають по всьому світу. За минулий тиждень їх налічувалось близько десяти.

Головні вимоги – це збільшення постачань зброї для України, протидія терористичним діям на Каховській ГЕС, якими Росія шантажує світ, денацифікація та демілітаризація Росії, надання Україні систем ППО для захисту українського неба, та протидія постачанням Іраном бойових дронів Росії, які щодня атакують мирні українські міста.

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Зокрема, акції пройшли в Литві, Бельгії, Норвегії, Швеції, Німеччині, Румунії, Чехії, Франції, Португалія, Молдові.  Відмітимо, що Італії та Молдові активісти проводять протести на щоденній основі.

Нагадаємо, активісти Молдови влаштували перфоманс з вимогою визнати РФ країною-терористкою.

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Теги: Україна Молдова протест війна українці росія Португалія населення активісти

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