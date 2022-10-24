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Активісти Молдови влаштували перфоманс з вимогою визнати РФ країною-терористкою (фото)

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Активісти Молдови влаштували перфоманс з вимогою визнати РФ країною-терористкою (фото)
Активісти у масках з обличчям Путіна виконували танець лебедів
фото: glavcom.ua

Акція протесту відбувалася під стінами посольства Росії в Кишиневі

«Росія-країна терористи». Активісти в Молдові провели «референдум»  з нагоди 8 місяців агресії РФ проти України, передає кореспондент «Главкома».

У понеділок, 24 жовтня, коли Росія вже 8 місяців веде повномасштабну агресію проти Україну, включно з цілеспрямованим терором мирного населення й українських міст, в різних країнах проходять протести й масові акції, приурочені до цієї дати. В Республіці Молдова, проукраїнські активісти – громадяни Молдови та України – підготували черговий перфоманс з вимогою визнати Росію країною-терористом.

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Акція протесту відбувалася під стінами посольства Росії в Кишиневі. Учасники акції пропонували всім перехожим долучитися до маніфестації й «проголосувати» за визнання злочинного статусу за Росією через її дії.

Перед дипломатичним представництвом був встановлений макет урни, активісти в цей час у масках з обличчям Путіна виконували танець лебедів із славнозвісного «Лебединого озера» в натяк на повалення режиму, бо як відомо саме цей класичний твір став символом серпневого повалення радянського режиму в Росії в 1991 році.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня, у столиці Молдови Кишиневі вчергове пройшов антиурядовий протест, організований проросійською опозиційною партією «Шор».

Нагадаємо, поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева. Ряд активістів вступали в сутички із представниками поліції. Водночас правозахисники засудили дії влади стосовно протестувальників.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали вісім осіб після обшуків у членів та активістів партії «Шор».

Теги: росія війна активісти Молдова

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