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Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тис. євро: що увійде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тис. євро: що увійде
В Україну з Молдови прибуде великий гуманітарний вантаж
фото з відкритих джерел

За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови

Влада Молдови передасть Україні гуманітарну допомогу на понад 800 тис.євро.  Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Допомога була надана різними міжнародними партнерами для допомоги біженцям з України, повідомляє Newsmaker.

«В Україну з Молдови відправлять великий гуманітарний вантаж. У ньому – дитяче харчування й візочки, дитячі й жіночі засоби гігієни, консерви, рушники, ковдри, одяг для дітей і дорослих та інші предмети першої необхідності. Загальна вартість вантажу, що відправляється, – понад 16 млн леїв», – йдеться в повідомленні.

За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. «Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора», – заявила Санду.

Також у Кишиневі пройшов мітинг проти кремлівських пропагандистів

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Теги: харчування Молдова гуманітарна допомога

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