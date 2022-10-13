Молдова знайшла альтернативу українській електриці

Після ракетного удару Росії 10 жовтня Україна була змушена припинити експорт електроенергії

Молдовська компанія Energocom підписала контракт з румунською Hidroelectrica про імпорт електроенергії на 100 МВт. Постачання розпочнеться уже цієї ночі, повідомив міністр енергетики Вірджил Попеску.

Вартість румунської електроенергії становитиме близько 90 євро за МВт-год – це трохи дорожче, ніж української ($77 за МВт-год), уточнив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

Середня ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» у Румунії становить 260,70 євро/МВт-год.

Зазначимо, що раніше Молдова отримувала приблизно третину електроенергії від України, але через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які почалися 10 жовтня, Україна була змушена припинити експорт. Через це Молдова опинилась у повній залежності від електроенергії, яку виробляє Молдовська ГРЕС у Придністров'ї.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня Росія завдала потужних ракетних ударів по об'єктах енергетики на всій території України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що протягом цих днів російськими ракетами було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що внаслідок обстрілів з боку Росії протягом останніх декількох днів було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.