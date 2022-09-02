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Путін готує новий наступ на Україну: прогноз американських аналітиків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готує новий наступ на Україну: прогноз американських аналітиків
Путін має намір створити нові сили для наступу
фото з відкритих джерел

Російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну

Керівництво країни-агресорки Росії, ймовірно, має намір посилити наступу на Україну восени і взимку. Про це повідомляє у своєму звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заява російського диктатора Путіна про плани ліквідувати в Україні «антиросійський анклав» свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

«Заява Путіна про «антиросійську» риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року», – зазначають в ISW.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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Теги: війна путін Україна росія окупація

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