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Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
За словами президента РФ, працьовитість – дуже непроста річ
скріншот із відео

Путін провів із дітьми «розмову про важливе» і шокував вкрай дивним порівнянням  

Напередодні, 1 вересня, кремлівський диктатор Володимир Путін виступав перед дітьми в Калінінграді. Під час відкритого уроку із назвою «Розмова про важливе» президент РФ заявив школярам, що «працьовитість – це окремий талант, а не просто гумова попа».

Путін вирішив розповісти дітям про те, як важливо любити працю. Однак для переконливості озвучив дуже дивне і неоднозначне порівняння, які навряд чи зрозуміли маленькі слухачі. 

«Працьовитість – це взагалі окремий талант, це не просто, даруйте, гумова попа. Це талант змусити себе працювати та вміти це робити продуктивно, правильно організувати те, чим ви займаєтесь. Все це разом із дисципліною і може дати результат». Від успіху кожного залежить успіх країни загалом. Все, що сталося зі мною, мене влаштовує», – заявив президент РФ перед юною аудиторією.  

Що конкретно мав на увазі Путін під гумовою попою, неясно.  

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін відреагував на створення в Україні політичного центру збройної боротьби російської опозиції. Він заявив, що метою так званої «спеціальної військової операції» є ліквідація цього «антиросійського анклаву»

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Теги: росія діти путін школа

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