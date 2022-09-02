Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)

Путін провів із дітьми «розмову про важливе» і шокував вкрай дивним порівнянням

Напередодні, 1 вересня, кремлівський диктатор Володимир Путін виступав перед дітьми в Калінінграді. Під час відкритого уроку із назвою «Розмова про важливе» президент РФ заявив школярам, що «працьовитість – це окремий талант, а не просто гумова попа».

Путін вирішив розповісти дітям про те, як важливо любити працю. Однак для переконливості озвучив дуже дивне і неоднозначне порівняння, які навряд чи зрозуміли маленькі слухачі.

«Працьовитість – це взагалі окремий талант, це не просто, даруйте, гумова попа. Це талант змусити себе працювати та вміти це робити продуктивно, правильно організувати те, чим ви займаєтесь. Все це разом із дисципліною і може дати результат». Від успіху кожного залежить успіх країни загалом. Все, що сталося зі мною, мене влаштовує», – заявив президент РФ перед юною аудиторією.

Що конкретно мав на увазі Путін під гумовою попою, неясно.

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін відреагував на створення в Україні політичного центру збройної боротьби російської опозиції. Він заявив, що метою так званої «спеціальної військової операції» є ліквідація цього «антиросійського анклаву».