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Окупант, який ледь не втратив обличчя на війні в Україні, заохочує вмирати за Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупант, який ледь не втратив обличчя на війні в Україні, заохочує вмирати за Путіна
Гаджиєв Ібрагімхалил отримав поранення навесні цього року під час війни в Україні
скріншот із відео

Дагестанський окупант з понівеченим внаслідок поранення обличчям взяв участь у кампанії з популяризації служби у російській армії

Військовий із російського Дагестану Гаджиєв Ібрагімхалил, який отримав важке поранення обличчя на війні в Україні, агітує росіян вступати до армії. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Військовий комісар на відео, розповідаючи про «заслуги» Гаджиєва, закликає «брати з таких хлопців приклад» та звертатися у військові комісаріати для відбору на службу в армії за контрактом.

Сам Гаджиєв нерозбірливо, імовірно через наслідки поранення, та ламаною російською закликав їхати в Україну «боротися з нацистами».

«Так що ми чекаємо на вас, і сподіваємося, що ви нас не підведете», – звернувся окупант до росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

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Теги: росія окупанти війна Дагестан

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