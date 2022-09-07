Путін – злочинець: опубліковано аудіо допиту Шарія в іспанському суді

Під час допиту пропагандист назвав себе «найбільшим патріотом України»

Проросійський блогер Анатолій Шарій в іспанському суді заявив абсолютно протилежну думку, аніж озвучував роками. Цього разу пропагандист назвав себе «найбільшим патріотом України», а диктатора Путіна – злочинцем. Аудіо допиту Шарія з суду Іспанії опублікував російський опозиціонер Марк Фейгін.

Шарій заявив, що окупація Криму – це злочин, який визнала світова спільнота.

«Те, що почалось 24 лютого, я не вважаю спецоперацією. Це – агресія проти незалежної держави з боку агресора Російської Федерації та злочинного рішення Путіна, яке засноване на злочинних порадах. Однозначно. Я від першого дня це вторгнення вважав агресією. Я не знаю у своєму житті більшого патріота України, ніж я», – заявив у суді Шарій.

На запитання судді, чи вважає Шарій Путіна злочинцем, той відповів, що «звісно, так».

Нагадаємо, генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей.

Як повідомлялося, Україна у червні просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд.