Литва відкрила «кримінал» на пропагандиста Шарія 

Литва перевіряє походження коштів, за які Шарій купив віллу в Іспанії за €670 тис.

Проросійського блогера підозрюють у відмиванні грошей

Генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей. Про це повідомив литовський портал 15 min.

Розслідування розпочали 2 серпня за статтею 216 кримінального кодексу країни – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. За справу Шарія взялася служба розслідувань фінансових злочинів Литви.

Журналісти зазначили, що розслідувати справу розпочали після отримання заяви від російського адвоката Марка Фейгіна. Він зазначив, що з 2012 року Шарій, як резидент Литви, міг вести незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з невідомих джерел і не сплачувати податки.

Фейгін розповідав, що Литва перевіряє походження коштів, за які Шарій купив віллу в Іспанії за €670 тис. Блогер стверджував, що це виплати від Google, дохід від монетизації роликів у YouTube.

«Його перевіряли у податковій. Він нічого не платив у Литві, хоча був резидентом Литви. Це головне», – зазначив юрист.

Фейгін наголосив на тому, що Шарій сам підтвердив наявність рахунку в російському «Райффайзен Банку». Блогер отримав гроші від двох фізосіб, переказав їх в Іспанію і не задекларував у Литві.

«На дурнів розраховує, тому що Google переказує гроші тільки за місцем резиденції, де ти зареєстрував свій акаунт. Якщо він їх отримав у Росії, значить представив якийсь документ, що резидент у Росії. В РФ можна отримувати кошти через систему «Рапида». Але він-то ці кошти отримав не від Google безпосередньо, і не через «Рапида», – підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що Україна у червні просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд.

Крім того, нещодавно українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх.