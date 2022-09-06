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Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарія
Партія Шарія – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку.
фото з відкритих джерел

Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону

Сьогодні, 6 вересня, Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.  Про це повідомляє Рух Чесно.

Це перше рішення найвищої судової інстанції на апеляційну скаргу партії щодо заборони. У вересні розглядатиметься ще 6 апеляційних скарг інших партій заборонених рішеннями Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони Партії Шарія. Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено Партію Шарія.

Таким чином, «Партія Шарія» – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

«Партія Шарія» – це іменний політичний проєкт блогера Анатолія Шарія. У 2012 році він втік з України від кримінального переслідування, а у 2014-му почав вести блог на YouTube. Канал закрили у березні 2022 року після початку повномасштабної війни.

Шарій відзначився активним «розвінчуванням шейків» українських ЗМІ, хоча його самого неодноразово ловили на брехні й маніпуляціях. Відтоді він критикує українських політично-громадських діячів.

Як повідомлялося, 16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив «Партію Шарія»

Нагадаємо, генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей. Як повідомлялося,  Україна у червні просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд.  

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Теги: суд Анатолій Шарій

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