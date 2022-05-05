В Іспанії правоохоронці затримали Шарія

За даними слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері

Правоохоронці Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

Правоохоронні органи Іспанії затримали у середу, 4 травня, проросійського блогера Анатолія Шарія. Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, це стало можливим завдяки тісній взаємодії СБУ з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

«Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним», – зазначили в СБУ.

Правоохоронне відомство нагадало, що українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада);

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ наголосили, що, на переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

«Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України», – повідомили силовики.

Відомо, що торік Шарію було оголошено про підозру. Нині продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб він відповів за свої дії перед законом.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яка 20 серпня ввела санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.