Всі справи Шарія. Як дописувач жіночих журналів потрапив у розшук

Шарія затримали в Іспанії, в Україні він не з’являється вже близько 10 років

Шарій називає себе опозиціонером, правоохоронці кваліфікують його дії як держраду

Одіозного проросійського пропагандиста Анатолія Шарія затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року Шарій був пособником державних та неурядових структур РФ, які проводили спеціальні інформаційні операції проти України.

Як прокоментував представник президента України у Конституційному суді, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Шарія затримали у рамках міжнародної правової допомоги за вчинення низки кримінальних тяжких злочинів на території України.

«Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом та буде нести відповідальність за українськими законами», – заявив парламентар.

Підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян СБУ оголосила Шарію ще 16 лютого 2021 року. В Україні він не з’являється майже десять років.

Шарій і жіночі журнали

У 2005 році Анатолій Шарій писав для модних тоді жіночих журналів глянцю «Натали», часописів «Единственная», «Полина», «Школа жизни», а згодом перекваліфікувався на розслідувача.

У 2005 Шарій писав для глянцю, але потім перекваліфікувався на скандального журналіста-розслідувача (фото з відкритих джерел)

Народився Шарій у Києві 20 серпня 1978 року і до 2012 року проживав у столиці. Сам підозрюваний у держзраді раніше розповідав, що з 16 років займався шахрайством і його багаторазово затримували працівники правоохоронних органів. Буцімто він вкрав у ровесника куртку, але міліція «не захотіла ламати хлопцю життя» й справа закінчилась поверненням вкраденої речі.

У 17 років потоваришував з дорослими людьми, які промишляли «розводами» київських бізнесменів». «Вони були дуже раді мені, адже я вмів придумувати різні хитрі комбінації, іноді зовсім чесні, а іноді – відверто незаконні, за допомогою яких ми діставали гарні гроші», – розповідав він в інтерв'ю «Сегодня». Тоді ж Шарій захопився азартними іграми і більше 10 років страждав від ігроманії, яку, за його ж власним зізнанням, допомогло подолати звернення до релігії.

Скріншот фрагменту статті газети «Сегодня». Шарій стверджує , що є протестантом, а до Православної церкви України має різко негативне ставлення

Шарій, за його словами, здобув військову освіту в Інституті розвідки при Київському танковому інженерно-технічному училищі, яке 1992 року було реорганізоване в Київський інститут Сухопутних військ

Подавшись у журналістику він після жіночих журналів ще попрацював у газеті «Сегодня», був дописувачем в українському випуску газети «Московский комсомолец». Публікував саме розслідування на різні теми, після яких часом отримував позови до суду.

У жовтні 2009 року Шарій написав статтю «Публічний дитячий будинок», де розповідав неймовірну історію про дитбудинок «Перлинка» в Одесі, у якому нібито був… елітний бордель для педофілів. 19 листопада 2010 року Шарія визнали винним у наклепі.

Скандали за участю Шарія

Перший великий публічний скандал за участю Шарія трапився у 2010 році, тоді він у різкій формі став критикувати представників ЛГБТ-спільноти. На сайті «Новости христианского мира» вийшов цикл відповідних матеріалів. Ось цитата з одного з них (під заголовком «Голубая ржавчина. Часть 3»): «В Ірані після ісламської революції 1979 року засудили на смерть понад 4 тис. лесбійок та гомосексуалістів. Також клерикальний режим стратив чимало жінок за позашлюбний секс. (…) Я вважаю, в Ірані з проституцією, педофілією та зґвалтуваннями ситуація у сотні разів краща, ніж у нашій надзвичайно культурній та цивілізованій країні».

Фрагмент статті Шарія «Голубая ржавчина. Часть 3»

У 2012 році проти Шарія розслідували дві кримінальні справи. Першу – через те, що він стріляв з травматичної зброї у «Макдональдзі» і поранив чоловіка, з яким у нього виник конфлікт. Другу – про нібито інсценування замаху. За версією Шарія, у липні 2011 року невідомий вистрілив з обріза по його автомобілю. Слідство висунуло підозру в тому, що він сам стріляв по своїй машині, імітувавши злочин.

Того ж року Шарій виїхав з України і попросив притулку у Литві, згодом деякий час жив у сестри у Нідерландах. У 2013 році його заарештував Інтерпол за запитом України, але суд Нідерландів відмовився його видати.

Згодом Шарій знову опинився у Литві, а у 2015 році ця країна ініціювала повторну перевірку його справи і статусу біженця.

У ті ж роки Шарій активно судиться зі ЗМІ, політиками і навіть родичами. За слова про те, що Шарій – «педофіл і крадій», а його (друга) дружина Ольга – «проститутка» позов отримала його двоюрідна сестра Олена Манченко. Щодо «педофілії» Шарій також судився з російським правником Марком Фейгіним та власником сайту «Обозреватель» Михайлом Бродським. До суду він тягав і представників «1+1» та «Української правди».

Анатолій Шарій наполегливо здобував скандальну репутацію ще з початку двотисячних (фото з відкритих джерел)

У 2020-му журналісти «Слідство.Інфо» знайшли віллу Шарія в Іспанії. За їхніми даними, у серпні 2019 року він став власником будинку площею 230 квадратних метрів на березі моря у містечку Рода-де-Бара у Каталонії. Будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв. м та підвалу на 69 кв. м. Навколо будинку – сад площею у 5,2 сотки, а одразу за земельною ділянкою – пляж. Замість декоративної огорожі нові власники звели незвичний для місцевих поселень майже двометровий паркан, зазначають журналісти.

Вілла Анатолія Шарія в Іспанії (Фото: СлідствоІнфо)

При цьому невідомо, на які гроші було придбано це майно, адже декларацію про доходи Шарій не публікує.

Черговий скандал стався, коли влітку 2020 року на каналі Шарія з’явилося повідомлення, що його люди таємно взяли біоматеріали, (а саме сечу) Зеленського і здуть їх на аналізи. Втім згодом це повідомлення було видалене.

Це повідомлення було видалено з каналу Шарія, але багато хто встиг зберегти докази цієї погрози

Потім Шарій на відео пояснив, що видалив допис за порадою дружини, яка запропонувала «не боротися з ними їхніми ж методами».

Тим часом суди у Києві скасували рішення про розшук Шарія у двох справах, про які йшлося вище і відправили їх на дорозслідування. Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою також скасували.

1 червня 2021 року з'явилася інформація, що Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця і оголосила його персоною нон-ґрата.

Де він живе, Шарій всі ці роки старанно приховував. Але, судячи з останніх новин, він дійсно таки мешкав в Іспанії. Вже з початком війни його в цій країні вислідили українці і заскочений пропагандист влаштував справжню істерику.

Як Шарій-втікач перетворився на проросійського блогера

У 2014 році Шарій перетворився на Youtube-блогера і почав висвітлювати «постмайданну брехню та пропаганду українських ЗМІ». В одному з відео він сказав: «Подивився на відео загибелі Небесної сотні. У принципі, яка там сотня, група дебілів, яка пішла під кулі, претенденти на премію Дарвіна, загалом це майдануті, їх не шкода, їм так і треба».

Крим Шарій називає незаконно окупованим, проте війну на Донбасі позначає «громадянською»: «Я розумію, що без їхньої підтримки (Росії, - «Главком») все б швидко закінчилось в цих республіках. Але я вважаю, що це внутрішній конфлікт України, громадянська війна».

Він також вступився за російського пропагандиста британського походження з «Раша тудей» Грема Філіпса. Попри все це Шарій завжди переконував, що він не є проросійським блогером.

У 2017 році Шарій отримав золоту кнопку від YouTube, адже його канал, на жаль, був дуже популярний (фото з відкритих джерел)

У 2022 році YouTube-канал Шарія заблокували в Україні. Але він завів кілька інших майданчиків, які не варто називати.

Крім виступів на власному YouTube-каналі Шарій дуже часто щось озвучував на телеканалах, що входили в орбіту кума Путіна Віктора Медведчука («112», «Ньюзван», «Зік»). До слова, Шарій активно підтримував ОПЗЖ (вже заборонену) і зокрема, Іллю Киву. Того самого, який нині щосили нахвалює Путіна і закликає кинути атомну бомбу на… Львів.

Ба більше, Шарій також був гостем вечірнього шоу топ-пропагандистки путінського режиму Ольги Скабєєвої.

«Анатолій, ми дуже-дуже раді вас бачити!», – не стримувала себе Скабєєва появі Шарія (Фото: скріншот)

Власне, у РФ Шарія дуже любить не лише Скабєєва. «Правдорубом» його вважає також російський журналіст Володимир Познер. Загалом Шарій був частим гостем на ефірах російських пропагандистських телеканалів як експерт щодо подій в Україні, хоча вже 10 років не бував у ній.

Початок і кінець партії Шарія

Розкрутившись на YouTube Шарій оголосив, що візьме участь у парламентських виборах. Але враховуючи, що він не жив в Україні більше п’яти років, ЦВК скасувала реєстрацію такого кандидата.

Також одіозний блогер створив партію імені себе. Власне, її зареєстрували раніше, а потім перейменували під Шарія. Ця політсила, на чолі з його нинішньою дружиною Ольгою Бондаренко (Шарій), отримала 2,23% і не пройшла до Ради. А от на місцевих виборах 2021 року результат дозволив, аби «шаріки» мали фракції у деяких міськрадах на півдні і сході України.

Відповідно до фінансових звітів, партія живе за рахунок членських благодійних внесків. Проте, як заявив журналіст і блогер Сергій Іванов, люди, які перерахували найбільші суми, надсилали не свої гроші. Порушення фінансової звітності партії фіксувало й НАЗК. Громадський рух «Чесно» з'ясував, що приблизно на пів мільйона гривень «Партію Шарія» профінансувала ГО «Партія Шарія» та ще дві пов’язаних із нею організації – ГО «Право на правду» та ГО «Шукачі рішень». Загалом ці об'єднання перерахували партії понад мільйон гривень.

За словами колишнього представника партії Володимира Величка, політсилу фінансувала родина Кацуб – діячів команди Януковича. Шарій все спростовував, зазначаючи, що вони «тільки друзі».

За даними програми «Наші гроші», спонсором проекту Шарія є група «БРСМ-нафта» в особі топ-менеджера Анжели Ларкіної.

Партію формально очолювала дружина Шарія, однак справжнім лідером залишався він сам.

У 2022 році діяльність «Партії Шарія» рішенням РНБО було припинено.

Що каже Шарій про війну в Україні

24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, Шарій, на своєму Telegram-каналі, радісно пообіцяв, що скоро повернеться. Тобто фактично підтвердив план взяття києва за кілька днів. Тепер цей допис можна розцінювати з іронією. Шарій дійсно може скоро повернутися, але не так, як планував.

Скріншот допису Шарія про те, що він скоро повернеться, зроблений у перший день повномасштабного вторгнення Росії

Як пише «ДетекторМедіа», після блокування основних майданчиків на ютубі активувалися вже щонайменше два запасних.

«Найтиповіші дії Шарія зараз – дискредитація допомоги армії. У численних роликах він стверджує, що 98% пожертв розкрадають. Що на цих грошах начебто наживаються навіть в Офісі президента. Що самі волонтери лишають пожертви собі. У другу чергу Шарій торпедує протидію Росії. Пояснює, що не закликає росіян виходити на протести, бо мітинги не допоможуть. Стверджує, що Володимир Зеленський починає дратувати закордонних союзників своїми вимогами. Вважає, що санкції лише змусять Білорусь атакувати Україну. А санкції проти «простих росіян» лише роблять їх антизахідними», –повідомляють журналісти.

Також, за даними «Детектора», Шарій переконує, що українцям брешуть про перемоги, російські плани в Україні здійснюються й, насправді, у них уже «практически все получилось».

Як Шарій може опинитися на свободі

У своїй доповіді Веніславський зауважив, що «всі західні європейські країни є демократичними й дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур». Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що він вже завтра буде в Україні – надто оптимістично.

Скріншот з сайту СБУ

У цього блогера і політика з невідомим джерелом статків дійсно потужні юристи. Як йшлося вище, він дуже часто з кимось судиться і виграв справу проти сестри, ще й отримав 75 тис. євро компенсації. Потім він судився з Порошенком, який сказав, що Шарій не український журналіст і працює на Росію», й теж виграв. Також Анатолій Шарій судився з телеканалом «Еспресо TV», на якому його назвали «кремлівським проєктом», у якого «є російські господарі». Щоправда цього разу суди відхилили позов щодо спростування такої інформації, зазначивши, що Кремль – це споруда.

Станом на зараз відомо, що Шарія вже відпустили з-під варти під підписку про невиїзд. У нього забрали паспорт та зобов'язали з'являтися до суду щоп'ятнадцять днів, повідомив адвокат Шарія Гонсало Бойе. Раніше він захищав обвинуваченого у сепаратизмі Карлеса Пучдемона.

Наталія Сокирчук, «Главком»