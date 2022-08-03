Розбещення малолітніх: проти Шарія поновлено кримінальну справу

Правозахисник Фейгін припускає, що Медведчук або хтось з його партії «злив» правоохоронцям нову інформацію про Шарія



Українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх. Про це у своєму ефірі розповів правозахисник Марк Фейгін.

Він також показав відповідь на запит від Національної поліції, де йдеться про поновлення справи, а також витяг з ЄРДР.

«Проти Шарія буквально на днях поновили кримінальну справу за статтею 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх». Національна поліція України, а саме – Оболонський відділок веде активне розслідування», – зазначив Фейгін.

Дані було внесено до ЄРДР 29 червня 2022 року.

За словами Фейгіна, справу могли поновити через «злив» нової інформації про Шарія від Медведчука або когось із ліквідованої у ВРУ фракції «Опозиційна платформа – за життя».

«Є привід думати, що деякі особи, які потрапили в руки правоохоронних органів розпочинаючи з Медведчука та членів його партії почали «колотися» та щось розповідати. Сподіваємося, що справу таки доведуть до кінця, а Шарія екстрадують з Іспанії», – наголосив він.

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року. Так, сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні. Однак довести це не вийшло.