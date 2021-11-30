Рада сьогодні розгляне зміни до Податкового кодексу

Народні обранці також мають заслухати проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо спецоперації із затримання бойовиків Вагнера

Народні депутати сьогодні проведуть засідання. В порядку денному ряд законопроєктів, зокрема зміни до Податкового кодексу. Про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, скандальний законопроєкт №5600 заплановано до розгляду четвертим питанням порядку денного.

На початку засідання депутати мають намір розглянути проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці (проєкт постанови №6324).

У другому читанні планується розгляд проєкту закону №4626 «Про Службу військового капеланства».

Парламентарії планують розглянути президентський законопроєкт №6104 «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей».

На порядку денному також проєкт постанови №6135 «Про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей».

Як відомо, Рада планує цього тижня затвердити держбюджет на 2022 рік

Додамо, що у середу 1 грудня Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради.

У п'ятницю 3 грудня Рада чекає нового міністра оборони зі звітом.