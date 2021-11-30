Подивіться в дзеркало! Верещук та Климпуш-Цинцадзе посварилися в прямому ефірі (відео)

Політичні діячки не впоралися з емоціями

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та народна депутатка від «Европейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе гучно посварились під час прямого етеру політичного ток-шоу «Свобода слова».

Під час свого виступу Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що у нещодавній пресконференції президента Зеленського пролунало забагато звинувачень – на адресу розвідників, лікарів, журналістів, а також головне звинувачення на адресу Ріната Ахметова у підготовці державного перевороту. При цьому, на думку політикині, справжні ознаки державного перевороту наявні якраз у діях чинної влади.

«Державний переворот – це про спробу провести вибори не в той час, коли вони передбачені конституцією, це коли фальсифікуються вибори, як ми бачили на кількох уже округах. Державний переворот, це коли країною, де-факто, керує московський регент, який управляє всенародно обраним президентом України», – заявила народна депутатка.

На уточнююче запитання, кого саме депутатка має на увазі під словом «регент», Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що говорить про керівника офісу президента Андрія Єрмака, а також про голову Комітету з питань розвідки при президентові Руслана Демченка.

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У відповідь на це Ірина Верещук, перервавши Климпуш-Цинцадзе, нагадала, що за часів президентства Петра Порошенка Демченко був призначений тодішнім головою держави на посаду радника президента і працював на ній досить довгий час.

«Ну зважте на слова! Треба в дзеркало подивитись!», – обурилася віцепрем’єрка.

Коли Климпуш-Цинцадзе почала поясняти, що посада радника президента не передбачає доступу до державної таємниці і це порівняння є некоректним, Верещук кілька разів перебила її, не даючи змоги завершити фразу.

Нагадаємо, також Верещук припустила, що Ахметов зупинятиме роботу своїх ТЕС, щоб «насолити» Зеленському.

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