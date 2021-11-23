Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради

Президент проголосить у парламенті звіт у перший день зими

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до Верховної Ради на засіданні 1 грудня із традиційним щорічним посланням. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він також оприлюднив відповідний документ.

Володимир Зеленський готує виступ у парламенті

«Відповідно до ст. 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року Послання президента України до Верховної ради про внутрішнє та зовнішнє становище України», – йдеться у документі, який підписав Зеленський

Минулого року Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. У ньому, зокрема, йшлося про стратегію розвитку економіки Донецької та Луганської областей, можливу амністію для бойовиків ОРДЛО, а також про приватизацію українських підприємств.