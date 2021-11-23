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    Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради

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    У 2020 році Володимир Зеленський&nbsp;виступав у Раді 20 жовтня - Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради
    У 2020 році Володимир Зеленський виступав у Раді 20 жовтня
    Фото пресслужби Верховної Ради

    Президент проголосить у парламенті звіт у перший день зими

    Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до Верховної Ради на засіданні 1 грудня із традиційним щорічним посланням. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він також оприлюднив відповідний документ.

    Володимир Зеленський готує виступ у парламенті
    Володимир Зеленський готує виступ у парламенті

    «Відповідно до ст. 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року Послання президента України до Верховної ради про внутрішнє та зовнішнє становище України», – йдеться у документі, який підписав Зеленський

    Минулого року Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. У ньому, зокрема, йшлося про стратегію розвитку економіки Донецької та Луганської областей, можливу амністію для бойовиків ОРДЛО, а також про приватизацію українських підприємств.

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    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський президент парламент
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    Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради