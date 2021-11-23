Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради

Зеленський виступить із посланням до Верховної Радидокумент
Президент проголосить у парламенті звіт у перший день зими
Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до Верховної Ради на засіданні 1 грудня із традиційним щорічним посланням. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він також оприлюднив відповідний документ.
«Відповідно до ст. 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року Послання президента України до Верховної ради про внутрішнє та зовнішнє становище України», – йдеться у документі, який підписав Зеленський
Минулого року Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. У ньому, зокрема, йшлося про стратегію розвитку економіки Донецької та Луганської областей, можливу амністію для бойовиків ОРДЛО, а також про приватизацію українських підприємств.